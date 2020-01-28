Вашингтон, , 21:17 — REGNUM «Сделка века», предложенная американским президентом Дональдом Трампом, поможет установить мир на Ближнем Востоке, сообщил 28 января журналистам израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Житель Палестины

Комментируя предложение Трампа по урегулирования арабо-израильского конфликта, Нетаньяху отметил, что Израилю «сделка века» подходит в качестве плана по договорённостям с Палестиной.

Он добавил, что благодаря «сделке века» Израиль получит постоянную восточную границу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января Трамп раскрыл политические нюансы «сделки века», главное в которой заключается в готовности Израиля и США признать Палестину как государство — на определённых условиях.

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