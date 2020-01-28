Вашингтон, , 21:05 — REGNUM Иерусалим должен остаться исключительно израильской территорией, согласно предложенной США «сделке века», сообщил 28 января журналистам американской президент Дональд Трамп.

Во время оглашения деталей так называемой сделки века — американского плана ближневосточного урегулирования — Трамп заявил, что Иерусалим должен остаться неделимой столицей Израиля.

В плане Трампа предполагается сосуществование двух государств — Израиля и Палестины. Он назвал это хорошей возможностью, если не последним шансом, для Палестины обрести собственную государственность.

Напомним, США и Израиль не признают существование государства Палестина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Палестине считают переговоры по «сделке века» между Израилем и Соединёнными Штатами сговором и массово протестуют против решения в Вашингтоне, касающегося их вопроса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Палестине жгут портреты Трампа и Нетаньяху