Москва, , 20:56 — REGNUM России предстоит изучить детали «сделки века», предложенной администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом агентству ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Главное, чтобы палестинцы и арабы высказали свое отношение», — сказал Богданов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «сделка века» по Ближнему Востоку предполагает создание двух государств — арабского со столицей в восточном Иерусалиме и еврейского.