Киев, , 20:41 — REGNUM Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат рады Виктор Медведчук и член Бундестага Робби Шлунд сегодня, 28 января, возложили цветы к мемориалу советским воинам, павшим на полях сражений во время Великой Отечественной войны.

Подробности мероприятия сообщает пресс-служба украинской оппозиционной политсилы, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это знаковое место не только для Берлина, для Германии, но и знаковое место для всех тех, кто чтит память погибших во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны, чтит память героев советских Вооруженных сил, память героев Красной Армии, которые отдали свою жизнь в борьбе с фашистскими захватчиками и сделали всё для того, чтобы мир в Европе воцарился 9 мая 1945 года… Поэтому это место знаковое для нас, для нормальных людей», — отметил Виктор Медведчук.

Украинский парламентарий выразил надежду на то, что встреча с депутатами Бундестага будет плодотворной и продолжит начатое в Париже.

«Мы продолжим то, что мы делали в Париже, где встречались с сенаторами, с представителями Национального собрания. Сегодня у нас состоятся встреча и дискуссия с депутатами Бундестага, а также отдельные встречи с представителями ХДС и встреча с социал-демократами. Я думаю, что мы обсудим презентацию нашего мирного плана, обсудим вопросы, связанные с мирным планом и возможностью его реализации через проекцию «нормандского формата», через парламентский диалог, которым занимается сейчас созданное в Верховной Раде Украины межфракционное депутатское объединение для того, чтобы приблизить мир в Украине», — отметил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что речь идет о межпарламентском формате «нормандского формата» для урегулирования ситуации в Донбассе. 24 января Медведчук презентовал свою инициативу в Париже — члены Сената и Национального собрания (Национальной ассамблеи) Франции выразили готовность подключиться к работе, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений. В конце прошлого года инициативу Медведчука поддержала Россия, причем соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.