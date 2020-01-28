Рамалла , , 20:45 — REGNUM Акции протеста против сговора Израиля и США, называемого «сделкой века», прокатились по Палестине, сообщает 28 января Associated Press.

В секторе Газа на улицы вышли тысячи человек, которые подожгли плакаты с изображениями американского президента Дональда Трампа и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 28 января в присутствии Нетаньяху обнародует детали своего плана урегулирования арабо-израильского конфликта. План («сделка века») предусматривает признание за Израилем права присоединить восточную часть Иорданской долины.

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