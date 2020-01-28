Страсбург, Франция, , 20:36 — REGNUM ПАСЕ во втором туре избрала главу российской делегации депутата Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») на пост вице-председателя Ассамблеи, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

Традиционно заместителей председателей ПАСЕ автоматически утверждают по квоте от национальных делегаций, но накануне против назначения Толстого выступила член украинской делегации Мария Мезенцева (депутат Верховной рады от партии «Слуга народа»).

В первом туре Толстому не удалось набрать необходимого числа голосов. По итогам второго тура тайного голосования Толстой получил необходимую поддержку (простое большинство). Он получил 132 голоса — «за» и 117 — «против».