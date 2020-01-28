Вашингтон, , 20:35 — REGNUM Так называемая сделка века принципиально устраивает Израиль, сообщил 28 января американский президент Дональд Трамп.

По его словам, Израиль намерен взять «сделку века» за основу для договорённостей с Палестиной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 28 января обнародует детали своего плана ближневосточного урегулирования, который получил название «сделки века».

По имеющейся на сегодняшний день информации, в этой сделке Вашингтон намерен признать за Израилем право присоединить ту часть Иорданской долины, которая принадлежит Иордану.

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