Страсбург, Франция, , 20:33 — REGNUM

Грузия обеспечит проведение в своей стране встречи глав МИД Совета Европы и для этого «обойдет» собственное законодательство, которое запрещает въезд в страну лицам, находившимся без разрешения на «оккупированных территориях». Так ответила президент Грузии Саломе Зурабишвили на вопрос российского депутата Госдумы Леонида Калашникова (КПРФ), который поинтересовался, не считает ли она, что Грузия «стала опасна для парламентов» после случившегося вокруг сессии МАП.

«Вопрос российского коллеги очень интересен, и я могу ответить на него очень четко. Грузия примет у себя это заседание в мае этого года. Для проведения этого мероприятия Грузия собирается обойти национальное законодательство, которое запрещает въезд в страну лицам, находившимся без ее разрешения на оккупированных территориях. Этот закон запрещает въезд в страну многим членам делегации России, но в отличие от объявленной президентом России политики мы являемся страной, которая уважает свои международные обязательства. Мы собираемся проявить уважение к международным обязательствам и принять членов организации так, как этого требуют принципы и правила организации», — подчеркнула президент.

Она отметила, что сделать это будет непросто, потому что для населения это будет неприемлемо, но правительство Грузии намерено выполнить свои обязательства перед Советом Европы.

Позднее президенту Грузии пришлось «разъяснять» свои слова журналистам грузинских телекомпаний, которых она заверила, что «представителей России в Грузию не приглашала, но заявила, что в отличие от России Грузия уважает нормы международного права и готова провести у себя сессию ПАСЕ в соответствии с принципами и нормами этой организации».

«Я ответила, что мы — это страна, которая в любом месте и в любой момент нормы международного права ставит выше нашего внутреннего законодательства… Мы не знаем, кто будет представителем со стороны России… Но наша позиция в том, что Грузия — это страна, которая уважает международное право. Это наша опора, и это неизменно», — объяснила Зурабишвили и еще раз добавила, что она лично никого из России не приглашала.