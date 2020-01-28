Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Тела экипажа разбившегося в Афганистане американского военного самолёта отправлены на базу ВС США, сообщает 28 января Agence France-Presse.

Американцам 28 января удалось забрать трупы погибших соотечественников, преодолев сопротивление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как раннее сообщало ИА REGNUM, американский военный самолёт разбился в афганской провинции Газни 27 января, но тела военные США смогли забрать лишь через сутки, потому что их не подпускали к месту крушения талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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