Тбилиси, , 20:22 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили значительную часть своего выступления на зимней сессии ПАСЕ 28 января отвела России и критике ее действий в отношении Грузии. Она отметила, что после российско-грузинской войны прошло почти 12 лет, а 20% территории Грузии все еще «оккупировано», ситуация же в «оккупированных регионах» тяжелая: систематически нарушаются права человека, ограничивается свобода передвижения, постоянно меняется «линия оккупации», часты случаи гибели и «незаконных задержаний» граждан.

«Мониторинг ситуации на местах ограничен, так как Россия не пускает миссию мониторинга Евросоюза на оккупированные территории. Это нарушение соглашения о прекращении огня», — подчеркнула Зурабишвили.

По ее информации, прошлым летом Грузия внесла в ЕСПЧ еще один иск против России — из-за нарушений прав человека на «оккупированных территориях».

По оценке Саломе Зурабишвили, Женевский формат, в котором Грузия может обсуждать с Россией вопросы урегулирования конфликтов, заморожен, а делегация России покидает стол переговоров, как только ставится какой-нибудь важный вопрос.

«Ни один формат сегодня надежды не вселяет, поэтому диалог нужно оживить, поднять его политический уровень, чтобы он стал не средством управления конфликтами, а механизмом их урегулирования», — заявила Саломе Зурабишвили.

Она призвала зарубежных партнеров в двусторонних и многосторонних отношениях с Россией ставить и вопрос Грузии, чтобы та выполнила соглашение о прекращении огня и допустила миссию ЕС на «оккупированные территории», и чтобы были сделаны реальные шаги к воссоединению страны.