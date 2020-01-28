Тбилиси, 28 января 2020, 20:22 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили значительную часть своего выступления на зимней сессии ПАСЕ 28 января отвела России и критике ее действий в отношении Грузии. Она отметила, что после российско-грузинской войны прошло почти 12 лет, а 20% территории Грузии все еще «оккупировано», ситуация же в «оккупированных регионах» тяжелая: систематически нарушаются права человека, ограничивается свобода передвижения, постоянно меняется «линия оккупации», часты случаи гибели и «незаконных задержаний» граждан.
По ее информации, прошлым летом Грузия внесла в ЕСПЧ еще один иск против России — из-за нарушений прав человека на «оккупированных территориях».
По оценке Саломе Зурабишвили, Женевский формат, в котором Грузия может обсуждать с Россией вопросы урегулирования конфликтов, заморожен, а делегация России покидает стол переговоров, как только ставится какой-нибудь важный вопрос.
Она призвала зарубежных партнеров в двусторонних и многосторонних отношениях с Россией ставить и вопрос Грузии, чтобы та выполнила соглашение о прекращении огня и допустила миссию ЕС на «оккупированные территории», и чтобы были сделаны реальные шаги к воссоединению страны.