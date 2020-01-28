Вашингтон, , 20:20 — REGNUM План президента США Дональда Трампа по Израилю и Палестине предполагает создание двух государств — арабского со столицей в восточном Иерусалиме и еврейского. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации американского президента.

Помимо этого, согласно плану, Израиль должен отказаться от строительства поселений на территории Палестины на четыре года.

Отмечается также, что Израиль и США готовы признать государственность Палестины, но «на определённых условиях».