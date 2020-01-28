Будапешт, 28 января 2020, 20:20 — REGNUM Группа из 60 нелегальных мигрантов попыталась прорваться через границу из Сербии в Венгрию, 28 января передает агентство Reuters.
Сообщается, что силам безопасности Венгрии удалось обратить мигрантов в бегство. Для этого пришлось применить силу и сделать несколько предупредительных выстрелов.
Полиция Сербии позднее, 28 января, сообщила об аресте 37 мигрантов, участвовавших в попытке нелегального пересечения границы.
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