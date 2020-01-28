Москва, , 19:54 — REGNUM Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов во вторник, 28 января, принял нового посла США в Москве Джона Салливана. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Как отмечается, в ходе беседы стороны обстоятельно обсудили положение дел в Ливии и «перспективы российско-американского взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и Севере Африки».

Напомним, 20 января прибывший в Москву новый посол США Джон Салливан вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову.

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