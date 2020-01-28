Москва, 28 января 2020, 19:53 — REGNUM В Госдуме осудили введение Евросоюзом новых санкций в отношении ряда граждан за проведение в Крыму выборов.
«Ополоумевшие евробюрократы таким образом выступают против выборов и демократии в целом. Никакой свободы слова и мнений не осталось в тоталитарном Евросоюзе, а у власти там полуфашистская диктатура безликих чиновников-русофобов», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Евросоюз ввел санкции в отношении ряда российских чиновников за проведение в Крыму выборов в 2019 году.