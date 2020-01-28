Москва, , 19:53 — REGNUM В МИД России вызван советник-посланник посольства Японии из-за открытия в Токио выставки, направленной на обоснование территориальных претензий Японии на российские южные Курилы, сообщает 28 января официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что в Токио с 21 января при поддержке властей работает выставка «Территория и суверенитет», демонстрирующая пропагандистские материалы, которые должны обосновывать территориальные претензии Японии.

«Видим в этом также очередное свидетельство нежелания японских партнеров признать в полном объеме итоги Второй мировой войны», — подчёркивается в сообщении МИД РФ.

Министерство иностранных дел России указывает, что суверенитет Российской Федерации над упомянутыми территориями неоспорим, а подобные действия японской стороны не способствуют созданию позитивной основы двусторонних отношений.

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