Страсбург, Франция, , 00:02 — REGNUM ПАСЕ обсудит доклад представителя Нидерландов Тини Кокса о полномочиях российской делегации, сообщает ИА REGNUM.

Накануне делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис и представитель Латвии Мария Голубева оспорили права представителей России.

Эмануэлис утверждал, что в России якобы не действуют решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Голубева указала на присутствие в российской делегации представителей Крыма, а также на участие политиков из этого региона в федеральных парламентских выборах в РФ.

Комитет ПАСЕ по мониторингу единогласно поддержал доклад представителя Нидерландов Тини Кокса о полномочиях делегации РФ в ПАСЕ. Рекомендовано их подтвердить в полном объеме.

В Госдуме ожидали затруднений с подтверждением полномочий российской делегации, однако были уверены в том, что полномочия будет подтверждены.

В июне 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, закрепившую в регламенте нормы о том, что «права голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий».

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