Анкара, , 19:23 — REGNUM Власти Турции начали постройку лагеря для беженцев, покидающих территорию зоны «Идлиб» в Сирии, заявил 28 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом Эрдоган заявил журналистам в эфире телеканала NTV.

«Из Идлиба к нашим границам двигаются беженцы. Там довольно холодная зима и мы предложили обеспечить беженцев не палатками, а нормальным жильем. И оно сейчас строится», — сказал Эрдоган журналистам в ходе своего визита в Сенегал.

Как сообщало ИА REGNUM, на территори зоны «Идлиб», расположенной в сирийских провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо, продолжена военная операция сирийской армии против незаконных вооружённых формирований, в частности террористов «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Турция контролирует и снабжает значительную часть этих боевиков и высказывает недовольство любыми действиями против них, обвиняя Дамаск в «убийстве мирных жителей».

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