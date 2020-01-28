Москва, , 19:23 — REGNUM Бывший вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко назначен генеральным директором государственной корпорации «Дом.РФ». Об этом сегодня, 28 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя корпорации.

Напомним, что Мутко не вошел в состав нового правительства России Михаила Мишустина.

Что касается госкорпорации «Дом.РФ», то ее основная задача — это комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Компания занимается поддержкой и развитием рынка ипотечного кредитования.

Стоит отметить, что во втором правительстве Дмитрия Медведева Мутко курировал сферу ЖКХ и жилищного строительства.