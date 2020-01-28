Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Командование вооруженных сил США не понимает, почему Корейская Народно-Демократическая Республика не сделала чего-то провокационного после того, как обещала «некий» сюрприз к Рождеству. Об этом сегодня, 28 января, заявил заместитель министра обороны США Джон Руд.

«Мы очень внимательно следим за тем, что они делают. Мы не знаем точно, почему северокорейцы не совершили более провокационных действий, на что они намекали в декабре…», — сказал Руд.

Он заявил, что в Пентагоне ожидали какие-нибудь новоые ракеты, или испытания, но ничего этого не произошло. Хотя все еще может случится.

«Но на данном этапе это очень спекулятивно», — подчеркнул Руд.

Вообще пытаться предсказывать шаги Пхеньяна замглавы Пентагона считает делом неблагодарным и опасным, тем не менее американские военные делают это постоянно.