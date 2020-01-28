Париж, 28 января 2020, 19:11 — REGNUM Митинг протеста пожарных в Париже перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией, 28 января сообщает Agence France-Presse.
Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ, некоторые участники акции были избиты резиновыми дубинками.
Пожарные профсоюзы требуют от правительства повышения надбавки к зарплате за опасные условия труда за опасность, которая не изменялась с 1990 года, а также отмены пенсионной реформы.
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