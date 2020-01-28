Тбилиси, , 19:11 — REGNUM Для грузинского общества публичная защита прав сексуальных меньшинств остается неудобным вопросом, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с речью на зимней сессии ПАСЕ 28 января.

Говоря о состоянии защиты прав человека в Грузии, она отметила, что в 2019 году в стране в этом направлении был принят целый ряд важных законов. Особенно отметила она и закон о защите прав сексменьшинств.

«Я горжусь, что Грузия находится среди тех немногих стран, которые сделали важные шаги к обеспечению равноправия и ввели определение сексуального притеснения и запрет на такие действия. Правда, обществу трудно признать эти условия, но гораздо больше людей осмыслили свои права, особенно на службе», — заявила Зурабишвили.

Негативное отношение населения к публичным выступлениям представителей ЛГБТ президент объясняет как установленными в стране религиозными традициями, так и последствиями «советского пуританизма». Она заверила европейских коллег, что правительство Грузии делает все для защиты прав и свобод сексменьшинств.

«Правительство Грузии делает все для защиты прав и свободы выражения, предотвращения конфликта между различными социальными группами. Правоохранительные органы добились управления ситуацией. Они эффективно защищают меньшинства от физического насилия», — сообщила Саломе Зурабишвили.