Тбилиси, 28 января 2020, 19:11 — REGNUM Для грузинского общества публичная защита прав сексуальных меньшинств остается неудобным вопросом, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с речью на зимней сессии ПАСЕ 28 января.
Говоря о состоянии защиты прав человека в Грузии, она отметила, что в 2019 году в стране в этом направлении был принят целый ряд важных законов. Особенно отметила она и закон о защите прав сексменьшинств.
Негативное отношение населения к публичным выступлениям представителей ЛГБТ президент объясняет как установленными в стране религиозными традициями, так и последствиями «советского пуританизма». Она заверила европейских коллег, что правительство Грузии делает все для защиты прав и свобод сексменьшинств.