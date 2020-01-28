Москва, , 18:13 — REGNUM Законопроект об обеспечении медработников в регионах служебным жильем в скором времени будет внесен в Госдуму. Об этом журналистам заявила глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 28 января.

«Мы сейчас внесем (законопроект), возможно вместе с (депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме) Сергеем Неверовым и Дмитрием Морозовым, во исполнении послания президента по служебному жилью для медиков», — заявила Хованская.

Она напомнила, что о необходимости обеспечить медиков, которые едут на работу в другие регионы РФ, жильем заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«В точности воспроизводится поручение президента РФ о необходимости обеспечения их служебными жилыми помещениями», — отметила Хованская.

При этом, по ее словам, авторы законопроекта не хотят прописывать, что речь идёт о социальном найме жилья, чтобы этого помещение не было исключено из перечня жилья по соцнайму.

«Некоторые (врачи) не захотят в собственность, потому что как только возникает собственность, возникает взнос на капремонт, возникает страхование, возникает налог исходя из кадастровой стоимости», — объяснила Хованская.