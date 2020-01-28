Страсбург, Франция, , 18:08 — REGNUM Комитет по мониторингу единогласно поддержал доклад представителя Нидерландов Тини Кокса о полномочиях делегации РФ в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом сообщил глава российской делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Комитет по мониторингу единогласно поддержал доклад Тини Кокса о полномочиях российской делегации — о том, что полномочия российской делегации будут подтверждены в полном объёме», — сказал Толстой.

Парламентарий доволен решением.

«Я удовлетворен тем, что большинство членов комитета по мониторингу готовы и дальше продолжать диалог с Россией, продолжать диалог на равных, и все полномочия российской делегации в случае поддержки будут подтверждены полностью», — сказал Толстой.

Ранее делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис и представитель Латвии Мария Голубева оспорили полномочия делегации РФ по существенным основаниям.

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