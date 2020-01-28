Душанбе, , 18:04 — REGNUM Порядка 3,8 млн номеров абонентов в Таджикистане могут быть деактивированы после 15 февраля 2019 года. Об этом сообщил заместитель главы Службы связи Таджикистана Илхомджон Атоев.

По его данным, согласно постановлению правительства «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними» (от 30 апреля 2016 года) все абоненты, не прошедшие по паспортам образца 2014 года перерегистрацию сим-карт, а на сегодняшний день их число составляет 3 млн 855 тыс. человек, могут быть отключены от мобильной связи, а их номера деактивированы.

Служба связи Таджикистана снова обратилась к властям страны с просьбой о продлении срока перерегистрации сим-карт. Так как, по данным ведомства, в Таджикистане 6,8 млн человек пользуется услугами мобильной связи, из которых 4,8 млн — активные пользователи.

Атоев отметил, что решение о продлении срока перерегистрации полностью зависит от правительства страны.

Отмечается, что ранее из-за сжатых сроков перерегистрации сим-карт и большого количества абонентов паспортные столы увеличили время работы: в зимнее время — с 8−00 до 20−00, а летом — до 22−00.

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