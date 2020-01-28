Страсбург, Франция, , 17:58 — REGNUM Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации Российской Федерации в полном объеме. Об этом сегодня, 28 января, заявил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Напомним, что группа депутатов в ПАСЕ вновь оспорила полномочия российской делегации в Ассамблее. В связи с этим комитетом по мониторингу ПАСЕ был подготовлен специальный доклад, в котором изучался этот вопрос. На основании этого доклада Ассамблея должна принять решение по полномочиям российской делегации.

«Доклад поддержали. Проект резолюции, которую подготовил Тини Кокс, рекомендует подтвердить полномочия делегации РФ в полном объёме», — сообщил Толстой журналистам после заседания комитета по мониторингу.

Сам вопрос о ратификации полномочий российской делегации в ПАСЕ будет рассмотрен на пленарном заседании Ассамблеи 29 января.