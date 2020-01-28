Москва, , 17:26 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 30 января встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который будет находиться в РФ с кратким рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующее подтверждение появилось на сайте Кремля.

Ранее пресс-служба Биньямина Нетаньяху сообщила, что сразу после визита в Вашингтон премьер-министр Израиля направится в Москву, чтобы ознакомить Владимира Путина с деталями плана США по урегулированию на Ближнем Востоке.