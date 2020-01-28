Элиста, , 17:00 — REGNUM Николай Орзаев избран главой города Элисты — председателем Элистинского горсобрания 28 января решением депутатов Элистинского городского собрания.

На пост претендовали два кандидата, Павел Манжиков и Николай Орзаев. За Николая Орзаева депутаты проголосовали фактически единогласно, сообщило РИА «Калмыкия».

Сегодня же депутаты Элистинского городского собрания (ЭГС) назначили Дмитрия Трапезникова, с осени 2019 года занимавшего должность и. о. главы города Элисты — главы администрации города Элисты, исполняющим обязанности главы администрации Элисты. Эту должность он будет занимать до проведения конкурса, который и определит нового сити-менеджера.

Конкурс на пост сити-менеджера не был объявлен ранее, цитирует ТАСС представителя ЭГС, в связи с изменениями в республиканском законодательстве, в соответствии с которыми должность главы была разделена — глава города избирается депутатами, главу администрации назначают по результатам конкурса. Конкурс на пост главы администрации города обещают объявить уже в ближайшее время.

Отметим, что назначение и. о. главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова, бывшего чиновника из ДНР, вызвало широкое недовольство среди жителей Калмыкии.