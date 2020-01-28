Москва, , 19:56 — REGNUM Парижское Соглашение по климату заставляет всё больше стран искать способы снизить объем углеродных и прочих вредных выбросов в атмосферу. Скандинавские страны, где впервые запущен и действует финансовый механизм «зеленых» облигаций, подхваченный европейской, а впоследствии и мировой финансовой олигархией, задает тон экологическим нововведениям. В частности, Норвегия заявляет о том, что страна кинулась на борьбу с «причинами», влияющими на изменение климата на планете, и в связи с этим поставила перед собой цель снизить выбросы парниковых газов в атмосферу на 40% к 2030 году по сравнению с зафиксированными в Соглашении показателями 1990 года.

Выступая на международной конференции «Арктические рубежи», проходящей в эти дни в Тромсё, глава МИД Норвегии Эриксен Сёрейде говорила о том, что последствия климатических изменений отражаются в первую очередь на температуре в Арктике; в качестве доказательства был приведен Шпицберген, где в прошлом году температура была выше средней на 3,3 градуса, и такой рост наблюдался 31 год подряд. Госпожа министр связывает это явление с деятельностью людей не в Арктике, а за ее пределами и уверена, что Парижское соглашение по климату поможет снизить антропогенное влияние на глобальное потепление через уменьшение выбросов в атмосферу.

Основным защитником Арктики от потепление госпожа Сёрейде считает Арктический совет, в который входят все государства, имеющие пограничные арктические территории.

Благодаря Арктическому совету, по её мнению, в регионе соблюдается мир, стабильность и международное сотрудничество.

Международная арктическая конференция «Арктические рубежи» (Arctic Frontiers) проходит ежегодно в течение 13 лет в конце января. В рамках мероприятия политики, предприниматели, экономисты и ученые собираются для обсуждения проблем Арктики, последствий изменения её климата в результате жизнедеятельности человека. В этом году организаторы конференции решили обратиться к науке и спросить у неё, как дальше использовать арктические ресурсы и что делать с коренным населением.

Проблемы Арктики активно обсуждает и Россия. Интерес к региону очевиден, ведь протяженность арктического побережья России составляет около 22 600 км, притом, что общая протяженность арктического побережья всех прилегающих государств — 38 700 км.

На предстоящем форуме «Арктика-2020» круг интересов участников будет отличаться от норвежского: планируются к обсуждению ключевые инвестиционные проекты освоения минерально-сырьевого потенциала арктической зоны, развитие транспортной инфраструктуры и малого предпринимательства в регионе, цифровизация для развития Арктической зоны России.

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