Чебоксары, , 16:50 — REGNUM Стремительность исключения главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии «Единая Россия» — это далеко не популистская мера, чтобы просто удовлетворить ожидания и запрос общественности после скандалов с сотрудником МЧС и призывов «мочить» журналистов. «Единая Россия» к новому предвыборному старту в Госдуму должна прийти максимально обновлённой — и идеологически, и кадрово, заявил корреспонденту ИА REGNUM член ОНФ (Общероссийского народного фронта) в Чувашии, лидер республиканского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

«Последний скандал Михаила Игнатьева развивался так стремительно, что за один день даже неповоротливая «Единая Россия» поставила вопрос о его исключении из партии и соответствии занимаемой должности. Небольшой тайм-аут на выходных, затем, в понедельник — рекомендация комиссии по этике президиуму генсовета, и вот уже во вторник — решение партийной верхушки по Игнатьеву: в партии власти ему не место», — напомнил хронологию событий политик.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» «выждала послание Игнатьева госсовету, словно дав ему возможность высказаться».

«Но тот повёл себя так, словно и не было двух громких скандалов. Как всегда, всё хорошо, везде рост и процветание. И только небольшой намёк на себя — «здоров будешь — всё добудешь». Исключением из партии, «Единая Россия» будто подталкивает Игнатьева добровольно написать заявление об отставке и освободить место. Мало того что «Единая Россия» должна предложить президенту Владимиру Путину свои кандидатуры на должность, а формально Игнатьев мешает это сделать. Главное, что «Единая Россия» к новому предвыборному старту в Госдуму должна прийти максимально обновлённой — и идеологически, и кадрово», — заключил Солдатов.

Как сообщало ИА REGNUM, имя главы Чувашии Михаила Игнатьева прогремело на всю страну, за последние две-три недели республика постоянно обсуждается в федеральной медиаповестке.

Так, глава республики оскандалился, призвав на дне российской и чувашской печати «мочить» тех, кто «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная, о чём и о ком, — лишь бы, значит, заработать на разных схемах». Заявление высокопоставленного чиновника «мочить» журналистов вызвало резонанс в Москве и даже за границей, обратив на себя внимание международной организации «Репортёры без границ», которые потребовали отставки главы Чувашии и возбуждения уголовного дела, посчитав, что он нарушил статью Конституции о «защите прав и свобод человека». Также об инциденте высказались в ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), назвав слова главы республики «неприемлемыми».

Меньше чем через неделю — новый скандал, несмотря на тянущийся шлейф после первого. Глава Чувашии принимал участие в «Итоговом учебно-методическом сборе территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Передавая ключи от новой техники сотруднику МЧС, глава республики вдруг высоко поднял руку, вынудив спасателя подпрыгнуть за ключами. Пресс-служба регионального управления МЧС и пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров единодушно прокомментировали ситуацию, указав, что Игнатьев и начальник городской пожарной части давно знакомы и случившееся следует расценивать как «дружескую шутку», что это было «не издевательски, смешно».

Однако на федеральном уровне «шутку» не оценили. Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что руководителю такого ранга непозволительно вести себя подобным образом. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что поведение главы Чувашии «находится за гранью понимания» и может вызывать только возмущение. Логичным итогом стало исключение Игнатьева из «Единой России». Впервые действующий глава региона был исключен из партии за «нарушение этических норм».

Общественность Чувашии с нетерпением замерла, ожидая, чем же закончатся два подряд скандала для Игнатьева. СМИ даже начали форсировать тему его досрочной отставки, которая якобы обсуждалась и до скандалов и обусловлена состоянием здоровья главы республики. В Кремле о скандале знают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако оценить ситуацию, а уж тем более анонсировать отставку он отказался, тонко указав, что «в настоящее время» указа об отставке Игнатьева нет.

Напомним, 58-летний Михаил Игнатьев возглавляет Чувашию более 9,5 года, второй срок его полномочий истекает в августе 2020 года. Впервые, выдвигавшийся «Единой Россией», он возглавил республику в 2010 году: 28 июля по представлению Дмитрия Медведева, на тот момент являвшегося президентом России, Госсовет Чувашии наделил его полномочиями главы региона.