Киев, , 16:33 — REGNUM На «украинском» Донбассе, живет гораздо меньше людей, чем заявило правительство Украины по данным своей предварительной переписи.

В частности, как сообщил 28 января глава Луганской облгосадминистрации (ведомство, подчиняющееся Киеву и отвечающее за «украинскую» часть бывшей Луганской области — ред.) Сергей Гайдай в эфире Нromadske, в регионе насчитывается на четверть меньше людей, чем насчитали в Киеве.

«Официально, по моей информации, на подконтрольной части области проживает 650 тыс. постоянного населения. Зарегистрировано 200−250 тыс. переселенцев, но по факту проживают около 100 тыс. Вместе с тем, по данным электронной переписи населения, в Луганской области проживает 1,12 млн человек», — отметил Гайдай.

ИА REGNUM отмечает, что согласно подсчетам Киева, «украинская» часть Донецкой области является одним из лидеров Украины по населению — здесь якобы проживают 1,98 млн человек. Для сравнения — в 2013 году в регионе проживали 4,356 млн человек.

Ранее сегодня украинский экономистМаксим Гольдарбобнародовал свои подсчеты о нынешнем количестве населения Украины, согласно которым в стране сейчас проживают 32−33 млн человек, а не 37 млн, как заявили в Киеве.