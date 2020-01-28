Москва, , 16:32 — REGNUM Депутаты украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) продолжают обсуждать принадлежность Крыма, вместо того, чтобы решать другие проблемы и не мешать другим депутатам работать. Об этом 28 января заявила первый замглавы комитета Госдумы по международным отношениям Наталья Поклонская в соцсетях.

«Украинская делегация в ПАСЕ продолжает изображать потерпевших — бегают и спрашивают: «Чей Крым?». Вы этим уже 6 лет занимаетесь. Сколько можно? Самим-то не надоело? Неужели в мире нет других проблем, кроме как слушать истерики подсобных разнорабочих Майдана, подносивших выдранную из земли брусчатку Крещатика, которой забрасывали и калечили сотрудников «Беркута» в Киеве 2014 года», — возмутилась Поклонская.

По ее словам, если представителей Украины действительно волнует вопрос принадлежности Крыма, то его следует обсуждать с самими крымчанами, а не вмешиваться в работу делегаций в ПАСЕ.

«Вы просто мешаете всем работать. Хотите узнать, чей Крым? Так мы скажем: не ваш, «друзi»! Никогда Крым не будет бандеровским — уясните это раз и навсегда!», — подчеркнула Поклонская, обращаясь к украинским депутатам.

Она также отметила, что не будет «бандэровской» и Украина целиком ‑ и даже перевела эту фразу на украинский для тех, кто «забыл русский язык». А обсудить эти вопросы представители Украины могут напрямую с Поклонской, отметила она.

«Обращайтесь лично ко мне. Работаю круглосуточно — для вас открыта и доступна. Жду с нетерпением. Вы прекрасно знаете мой рабочий адрес», — отметила Поклонская.