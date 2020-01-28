Симферополь, , 16:29 — REGNUM Несмотря на смену куратора Крыма в правительстве России, все программы и договорённости будут выполнены в полном объёме. Об этом журналистам 28 января сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Я уже проговорил с Маратом Хуснуллиным, на этой неделе будет рабочая встреча, связанная с уточнением плана действий, в том числе и по Ялтинскому экономическому форуму. Все программы, которые были заявлены будут реализованы — никаких изменений в этой ситуации не будет. Премьер-министр поддерживает все эти решения. Взаимодействие налажено, понимание есть, двигаемся вместе в одну сторону», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, после оглашения послания президента РФ Федеральному собранию правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Новым премьер-министром стал руководитель ФНС Михаил Мишустин. Курирующий вопросы развития Крыма вице-премьер Дмитрий Козак не вошёл в состав нового правительства. Работой по Крыму займётся экс-заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, который был назначен вице-премьером 21 января.

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