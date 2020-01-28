Иерусалим, , 16:27 — REGNUM Так называемая сделка века будет обсуждаться израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и российским президентом Владимиром Путиным на встрече в Москве 29 января, сообщает 28 января Bloomberg.

Представитель израильского премьер-министра уточнил, что 28 января Нетаньяху будет присутствовать при обнародовании американским президентом Дональдом Трампом деталей «сделки века» — плана США по урегулированию арабо-израильского конфликта.

На следующий день, 29 января, глава израильского правительства прилетит в Москву, чтобы обсудить этот план с Путиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в The New York Times появилась статья, согласно которой, «сделка века» выгодна Израилю, поскольку предполагает аннексию этим государством большей части Иорданской долины.

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