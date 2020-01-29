Москва, , 04:19 — REGNUM Возможно, послание президента РФ Федеральному собранию понравилось большинству российского населения, но так ли обстоит дело с меньшинством, чье призвание и удел, предположим, бизнес? Как выглядят заявления о социальных гарантиях с точки зрения человека, который и знать о них не хочет, строя свою жизнь на личной оборотистости, рассуждает автор ИА REGNUM Максим Рева.

Перед началом церемонии оглашения Послания Президента Федеральному Собранию Kremlin.ru

Новость о назначении Михаила Мишустина главой правительства, очевидно, вызвала глубоко неприятное чувство в бизнес-сообществе России, и это, что характерно, можно считать вполне нормальной реакцией. Но действительно, как может отреагировать «свободный художник» на фининспектора? Особенно с учетом свежих примеров налоговой практики, присущей российской действительности последних лет.

Похоже, что многие из российских дельцов, которых принято уважительно называть бизнесменами, прекрасно понимают противоречие между обеспечением социальных гарантий, столь любых большинству непредприимчивого населения, и большей финансовой свободой, о которой мечтают вот уже 30 лет подающие надежды российские капиталисты. Тут придется выбирать: забота или о низком уровне безработицы, или о высокой производительности труда, по которой Россия отстает от своих конкурентов в разы. А если прибавить к сказанному продолжающееся увеличение доли государства в экономике, то бизнесу после исторического выступления Владимира Путина стоит ожидать закручивания гаек.

Читайте подробности в статье Максима Ревы «Изменятся ли в лучшую сторону условия для бизнеса в России?».