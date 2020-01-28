Екатеринбург, , 16:24 — REGNUM В Екатеринбурге создали экологический совет при главе города Александре Высокинском. Об этом сообщает «УрБК».

Совет возглавила член Общественной палаты Екатеринбурга, глава РОО «Уральская экологическая инициатива» Ольга Старцева.

«Это независимый коллегиальный научный орган», — подчеркнула руководитель.

Совет займётся проблемами городской застройки, работе с промышленными территориями и зелёными зонами. Новая структура поможет мэрии в работе с городской экологией.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года главокй комитета мэрии по экологии и природопользованию назначили Екатерину Мурзину. Должность была вакантной с марта 2018 года.

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