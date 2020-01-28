Москва, , 16:18 — REGNUM Возрождение нацистской идеологии наблюдается сейчас даже в странах, участвовавших в борьбе против нацистской Германии в годы Второй мировой войны, заявил 28 января в Совете Федерации начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он отметил, что наглядным примером такого возрождения являются страны Прибалтики, Польша и Украина, где реабилитация нацизма сопровождается разрушением памятников воинам Красной Армии, сломавших хребет нацистской Германии.

«Так случилось, что победа сил света над тьмой и демоническим духом, обличенной в идеологию нацизма, не стала сегодня окончательной. Неонацизм поднимает голову во многих странах и в том числе, как это ни покажется странным, и в тех, которые в 1945 году внесли вклад в разгром нацистской Германии», — сказал Андрей Картаполов на Рождественской встрече в Совете Федерации РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день Польша, Украина, Эстония, Латвия и Литва на государственном уровне героизируют пособников Гитлера и эсэсовцев, а также обвиняют Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

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