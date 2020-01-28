Симферополь, , 16:22 — REGNUM Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин будет новым куратором Республики Крым. Об этом журналистам 28 января сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Я говорил с премьер-министром Михаилом Мишустиным, куратором Республики Крым будет Марат Хуснуллин, решение принято», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, после оглашения послания президента РФ Федеральному собранию правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Новым премьер-министром стал руководитель ФНС Михаил Мишустин. Курирующий вопросы развития Крыма вице-премьер Дмитрий Козак не вошёл в состав нового правительства.Читайте также:Власти Крыма ждут нового куратора из Москвы