Киев, , 16:16 — REGNUM Украинский политолог Сергей Белашко сегодня, 28 января, размышляет о возможных неожиданных последствиях заявления президента Зеленского в Польше о вине СССР в начале Второй мировой войны.

«Украинцам, которые кричат о советской агрессии против Польши, рекомендую поинтересоваться значениями слов «репарация» и «реституция». СССР давно нет, Россия полякам не по зубам… Угадайте с трёх раз, кому через несколько лет придётся платить и каяться», — отмечает эксперт в своем комментарии.

ИА REGNUM напоминает, что накануне лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок призвал официальный Киев последовать примеру Польши и стран Прибалтики и потребовать с России выплат — в том числе за Вторую мировую войну и якобы причитающиеся Киеву части Алмазного фонда.

25 января лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, должна заплатить репарации за ущерб, нанесенный республике во время Второй мировой войны. Политик подчеркнул, что у претензий Польши «нет срока годности», но выразил сомнение, что его поколение застанет подобные выплаты со стороны России.