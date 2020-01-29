Москва, , 03:16 — REGNUM Есть ли у современной России производственные возможности, позволяющие ей построить военный авианесущий корабль, отвечающий требованиям к подобным изделиям с точки зрения стратегических реалий ХХI века? На этот вопрос отвечает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Авианосец Иван Шилов © ИА REGNUM

В проектах авианосцев, представляемых на различных выставках российским военпромом, недостатка не наблюдается, включая даже самые фантастические проекты, вроде громадного «Шторма». Если же говорить о том, что ВПК России реально мог бы взять в качестве идеи, способной воплотиться в жизнь, то тут прежде всего придется рассмотреть само состояние постсоветского судостроительного наследства, остающегося в распоряжении Москвы.

Не секрет, что авианесущие корабли строились в эпоху СССР на «Николаевском судостроительном заводе», оставшемся после распада на территории Украины. Но и имеющихся сейчас производственных мощностей России может хватить для создания собственного авианосца, при соблюдении определенных условий. Во-первых, этот планируемый авианосец должен быть достаточно стандартным, не выходя за разумные размеры. А во-вторых, для его строительства должны быть несколько улучшены и переоборудованы цеха того предприятия, где он будет строиться. О каких же судостроительных заводах России может идти речь, если мы продолжаем хотеть свой авианосец?

Читайте подробности в статье Леонида Нерсисяна «Может ли Россия построить авианосец?».