Москва, , 16:13 — REGNUM Президиум партии «Единая Россия» исключили из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева за «чванство и барские замашки», которые стали у губернаторов обыденностью. Об этом 28 января заявил замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, сообщается на официальном сайте партии.

«Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому мы считаем, что такому человеку не место в наших рядах и на занимаемой должности», — отметил Ревенко.

В связи с этим партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала президиуму партии лишить Игнатьева членства.

«Это последовательная работа партии по очищению», — заявил Ревенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соцсетях появился видеоролик, на котором Игнатьев вручает ключи от четырёх новых пожарных машин для МЧС, но при этом заставляет сотрудника службы попрыгивать за ключами.