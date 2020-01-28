Калуга, , 16:17 — REGNUM 27 января, в День снятия блокады Ленинграда, депутат Городской думы Калуги Алексей Колесников встретился с блокадницей Раисой Алексеевной Жердевой. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Раиса Алексеевна родилась 3 декабря 1938 года в Ленинграде, её первые осознанные воспоминания связаны с войной: при артобстреле снаряд попал в их дом, погиб её младший брат Алексей. Все 872 дня блокады она с мамой провела в Ленинграде.

Калужский депутат встретился с блокадницей Пресс-служба Городской думы Калуги

Раиса Алексеевна говорит, что на всю жизнь ей запомнился карточный режим распределения продуктов: «Я привыкла кушать всё по норме, утром вставала, у меня в вазе еда приготовлена. Всё, дальше я не ем. Как-то в 1947 году, когда карточки отменили, мы сидели за столом, обедали, и под вазочкой остался хлебушек. Я сижу и смотрю на этот хлеб. А мама, перехватив мой взгляд, лицо руками закрыла и плачет, потом начала нарезать хлеб и говорит: «Доченька, пожалуйста, теперь-то хлебушек у нас будет!».

В 1955 году Раиса Алексеевна поступила в Осташковский банковский политехникум, а в 1959 году вышла замуж и по комсомольской путёвке поехала в Магадан, где работала заведующей центральной сберкассы. Потом приехала с семьей в Калугу, город приглянулся. Дочь блокадницы рассказала, что Раиса Алексеевна очень любит родной город, и пока были силы, каждый год возила их с братом в Ленинград к своей маме и сестрам.

«На долю детей, их родных и близких, переживших блокаду Ленинграда, выпали тяжелейшие испытания. Память о тех страшных днях они пронесли через всю свою жизнь, передали детям и внукам. Сегодня я хочу пожелать Раисе Алексеевне крепкого здоровья и долгих лет жизни. Низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла», — сказал Алексей Колесников. Депутат вручил Раисе Алексеевне цветы и подарки.