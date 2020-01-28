Москва, , 16:11 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл заседание на тему приоритетных целей РФ в рамках евразийской экономической интеграции. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Как сообщается, на заседании были приняты «конкретные решения по активизации межведомственного взаимодействия» для продвижения приоритетов РФ в ЕАЭС «с учетом предстоящего 31 января с.г. в Алма-Ате заседания Евразийского межправительственного совета с участием председателя правительства РФ».

В заседании приняли участие глава Минэкономразвития Максим Решетников, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, а также замглавы МИД РФ Александр Панкин.