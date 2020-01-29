Токио, , 02:10 — REGNUM Японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на открытии сессии парламента, сделал несколько неожиданных заявлений. Почему Абэ именно сейчас озаботился необходимостью договориться по-новому с соседями Японии по региону, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Синдзо Абэ и Си Цзиньпин

Пожалуй, самым неожиданным из предложенного Синдзо Абэ стало требование установить наконец нормальные межгосударственные отношения с КНДР, ведь до сих пор японская риторика в отношении Северной Кореи во многом сводилась к заявлениям о необходимости санкций и даже физического уничтожения руководства этой страны. Теперь же Абэ решил, похоже, разыграть северокорейскую карту. Почему именно сейчас? Дело в том, что эпопея переговоров о «передаче» Японии «незаконно отнятых» у нее российских Курил, закончилась весьма закономерно.

Слез с этой темы японский премьер ровно в той точке, где и залезал. Кроме того, не слишком удачное выступление японского патрона в лице США заставляет Абэ искать пути договоренностям с Пхеньяном, иначе японцы так и продолжат чувствовать себя беззащитными заложниками американских попыток запугивания Северной Кореи.

Читайте статью Анатолия Кошкина «Абэ хочет «замириться» с Кимом и получить русские Курильские острова».