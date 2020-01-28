Ухань, Китай, , 16:06 — REGNUM Мэр города Ухань Чжоу Сяньван намерен покинуть свой пост в знак признания вины перед жителями населённого пункта в ситуации с распространением нового вида коронавируса. Об этом сообщает CCTV.

По словам мэра, он готов уйти в отставку и признать свою вину перед Уханем, «если это поможет сдерживанию распространения вируса».

Он также напомнил, что впервые за всю историю человечества такой крупный город оказался в необходимой изоляции. Чжоу Сяньван подчеркнул, что людям, оказавшимся под наблюдением врачей или на карантине, предоставляются продукты, готовые обеды и медицинское обслуживание, однако некоторые из данных мер всё же «далеки от совершенства».