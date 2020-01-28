Чебоксары, , 15:58 — REGNUM Впервые «Единая Россия» применила жёсткие меры за «нарушение этических норм» в отношении чиновника такого высокого ранга — первого лица региона. Президиум генсовета принял решение об исключении из партии главы Чувашии Михаила Игнатьева, заявил ранее секретарь генсовета Андрей Турчак.

По мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, настало время перемен, написал он в своем telegram-канале.

«Сегодня из «Единой России» впервые исключили действующего главу региона», — констатировал политолог.

Отметим, что среди чиновников Приволжского федерального округа случай исключения из партии — не единственный. В 2015 году с громким скандалом отправляли в отставку бывшего мэра Йошкар-Олы Павла Плотникова.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в администрацию Йошкар-Олы прибыли сотрудники МВД и Следственного комитета. Правоохранители сообщили, что проводят гласные оперативно-следственные действия. В администрации Йошкар-Олы посчитали проведение обысков способом давления на градоначальника. Плотников заявлял, что о планируемых обысках его не информировали.

16 ноября Плотников выступил на внеочередной сессии Горсобрания депутатов Йошкар-Олы и попросил о поддержке. После его выступления депутаты направили открытое обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести служебную проверку МВД Марий Эл в связи с обысками, прошедшими 11 ноября в городской администрации. Указанную инициативу единогласно подержали все партии, представленные в Горсобрании — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Однако в дальнейшем председатель Собрания депутатов Александр Принцев заявил, что решению депутатов не предшествовало обсуждение проблемы. Информированность депутатов Горсобрания являлась недостаточной, поэтому решение принималось «на эмоциях». Секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Мухин в свою очередь отметил, что в партии планируется дать оценку заявлениям Плотникова, поскольку он является членом «Единой России».

Затем единороссы городского Собрания Йошкар-Олы вышли в региональный политсовет партии с инициативой об исключении Плотникова, которая и была принята, мэра исключили из «Единой России» «за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам».

Позднее Плотников был задержан и арестован, в настоящее время он отбывает десятилетний срок в колонии.