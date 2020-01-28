Киев, 28 января 2020, 16:02 — REGNUM В программу правительства Украины заложена цель — соответствие страны критериям вступления в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 28 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Этой цели правительство Украины намерено достичь в течение пяти лет.
По мнению Гончарука, Украина должна незамедлительно согласовать свою политику в рамках «Европейского зелёного соглашения».
Он отметил, что правительство Украины ставит перед собой задачу трансформировать страну в сильную конкурентную экономику с высокоразвитой инфраструктурой и высоким уровнем жизни.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил принять Украину в Евросоюз на место выходящей из него Великобритании.
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