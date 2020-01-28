Киев, , 16:02 — REGNUM В программу правительства Украины заложена цель — соответствие страны критериям вступления в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 28 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Этой цели правительство Украины намерено достичь в течение пяти лет.

«Программа правительства предусматривает амбициозную цель — через пять лет Украина будет соответствовать критериям членства в ЕС», — рассказал он.

По мнению Гончарука, Украина должна незамедлительно согласовать свою политику в рамках «Европейского зелёного соглашения».

«Предложил сегодня Францу Тиммермансу, вице-президенту Еврокомиссии по вопросам Европейского зелёного соглашения, начать диалог касательно развития общей дорожной карты в этом направлении», — написал премьер-министр.

Он отметил, что правительство Украины ставит перед собой задачу трансформировать страну в сильную конкурентную экономику с высокоразвитой инфраструктурой и высоким уровнем жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил принять Украину в Евросоюз на место выходящей из него Великобритании.

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