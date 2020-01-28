Париж, , 15:46 — REGNUM Первые граждане Франции вернутся в страну из Уханя, эпицентра коронавируса, 31 января или 1 февраля 2020 года. Об этом, как передает BFM TV, сообщила министр здравоохранения Франции Аньез Бузин.

По её словам, самолет приземлится «в четверг днем (30 января) в Ухани» и вернется во Францию, вероятно, в пятницу (31 января) или субботу (1 февраля).

Аньез Бузин также предположила, что репатриация может коснуться «от 500 до 1000 граждан Франции».

«Не все хотят возвращаться», — заявила она.

В свою очередь ответственный министр транспорта во Франции Жан-Батист Джеббари заявил, что первый самолет должен вернуть «людей, у которых нет симптомов вируса», а второй рейс, даты которого будут определены позже, репатриирует во Францию «граждан страны, возможно, несущих в себе вирус».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что на данном этапе в стране не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом.

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