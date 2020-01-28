Ярославль, 28 января 2020, 15:44 — REGNUM Ярославский общественник Сергей Казанский обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выделить 10 млн 600 тысяч рублей на благоустройство Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам Казанский.
Ярославец просит помочь с благоустройством сквера около Ротонды на улице Первомайской, а также на восстановление часов в Музее истории города Ярославля на Волжской набережной.
На благоустройство сквера в центре города Казанский просит 10 млн. Еще 600 тысяч стоит восстановление часов на Музее истории города. Ярославский активист давно добивается, чтобы часы играли мелодию «Ярославская сторонка», текст которой написал известный поэт Марк Лисянский.
По словам Казанского, в мэрии Москвы уже получили его письмо и ответили, что оно отправлено по инстанциям для рассмотрения по существу.
Читайте ранее в этом сюжете: Ярославец просит власти отказаться от окраски бордюров и деревьев