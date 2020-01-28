Рим, , 15:41 — REGNUM После очередного поражения на местных выборах (на этот раз в Болонье) лидеры итальянского «Движения 5 звезд» обсуждают стратегию дальнейших действий, передает Agenzia Italia во вторник, 28 января.

Часть руководителей партии популистов считают необходимым сохранять и развивать нынешний союз с либералами, другие (во главе с недавно оставившим свой пост экс-лидером партии Луиджи Ди Майо) призывают «найти третий путь».

Образованная чуть более 10 лет назад партия стала популярной в Италии почти сразу — прежде всего благодаря оппонированию правившим тогда либералам. В 2018 году популисты выиграли выборы и сформировали коалицию с «Лигой» Маттео Сальвини.

В сентябре 2019 года, после добровольного выхода Сальвини из альянса, популистам пришлось вступить в союз с либералами, чтобы сохранить власть. За чуть менее чем два года пребывания у власти рейтинг партии снизился почти вдвое — с 33% до 17%.