Болонья, Италия, , 15:35 — REGNUM Facebook скрыл видеозапись «разговора через домофон» лидера «Лиги» Маттео Сальвини с предполагаемым 17-летним «торговцем наркотиками», передают итальянские СМИ во вторник, 28 января.

Обсуждаемый инцидент произошел в январе 2020 года в Болонье накануне важнейших для страны местных выборов. Сальвини после предвыборного выступления, услышав от жителей одного из ближайших домов жалобы на соседа, выходца из Туниса и, по мнению авторов жалоб— наркоторговца, позвонил в его квартиру в домофон и, поздоровавшись, прямо спросил, продает ли тот наркотики.

Ответ был отрицательным, а история вызвала дипломатическую напряженность между Италией и Тунисом — ряд тамошних депутатов потребовали от лидера «Лиги» извинений, тот же заявил, что значение имеет не национальность, а лишь возможное занятие преступной деятельностью.